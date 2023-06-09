Военнослужащего из Тулы приговорили 3,5 годам лишения свободы за кражу оружия и боеприпасов со склада Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тульский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему и его знакомому. Они признаны виновными в краже огнестрельного оружия и боеприпасов.

Установлено, что однажды военнослужащий рассказал знакомому, что может красть вещи со склада. Тот предложил ему заняться сбытом похищенных предметов и пообещал, что будет все это покупать, хранить и продавать. Военнослужащий тайком выносил в рюкзаке краденое с территории воинской части, передавал сообщнику, а тот перечислял ему деньги.

В ходе проведения оперативных мероприятий злоумышленников задержали, а похищенное изъяли. Оба фигуранта признались в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие детей и сотрудничество со следствием.

В результате военного приговорили 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а его знакомого — к 3 годам и 2 месяцам также в колонии общего режима.