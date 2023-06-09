В Богородицке пенсионерка убила и расчленила жену своего внука: уголовное дело направлено в суд Фото: материалы пресс-служб

Пожилая женщина, проживающая в Богородицке, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что с 20:00 15 октября до 10:00 16 октября 2022 года 66-летняя обвиняемая в момент, когда супруга её внука принимала душ, взяла нож и нанесла ей два удара в живот и один удар в сердце. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. Недолго думая, злоумышленница расчленила тело и разными способами пыталась утилизировать.

После 15 декабря 2022 года, женщина сама пришла в отделение полиции и созналась в совершении убийства, рассказав им где находятся останки. Причиной преступления стала личная неприязнь к погибшей.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.