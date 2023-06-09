В тульском поселке Ленинский водитель автомобиля Toyota съехал в кювет, врезался в дерево и скрылся с места ДТП Фото: материалы пресс-служб

В поселке Ленинский городского округа города Тулы ночью 8 июня произошло ДТП. Там примерно в 03:15 автомобиль Toyota съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 29-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Camry, совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево, а после скрылся в места происшествия, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал 30-летний мужчина-пассажир транспортного средства. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника.

Так, в отношении 29-летнего нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ и по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ.