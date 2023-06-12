Талантливая молодежь Тулы соберется в центре города
Фото: соцсети
В грядущий вторник, 13 июня, в концертном зале молодежного многопрофильного центра «Родина» на проспекте Ленина, 20а состоится финал «Фестиваля творчества работающей молодежи – 2023».
На гала-концерте, который начнется в 18:30, 14 победителей и призеров продемонстрируют таланты в вокальном, танцевальном и театральном направлениях.
В этом году участниками фестиваля стали представители ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А.Г. Шипунова», МБУ ДО «Центр ППСС» и других организаций.
Вход свободный (со двора).
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