В длинные выходные июня изменится график работы отделений МРЭО в Тульской области

В связи с выходными днями и предстоящим праздником отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области изменят график работы. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

11, 12 и 13 июня с 9:00 до 16:45:

- отделение №1 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 8(4872) 32-44-14, 32-44-17, 32-44-09;

- отделение №6 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753) 6-30-05;

- отделение №8 с 9:00 – 16:45 (Тульская область, город Ефремов, Тульское шоссе, д.139, тел. 8(48741) 6-17-54;

- отделение №9 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8(48741) 6-09-26;

- отделение №10 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762) 6-79-70;

- отделение №11 (Тульская обл., г. Суворов, Строителей, д.2), тел. 8(48763) 2-60-03.

12 июня с 9:00 до 18:00:

- отделение №7 с 9:00 - 18:00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д. 1А), тел. 8(48746) 5-39-15;

- отделение №12 с 9:00 - 18:00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А), тел. 8 (48751) 6-08-69.

С 14 июня все отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области будут осуществлять обслуживание населения в штатном режиме.