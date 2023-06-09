Житель Арсеньевского района задолжал 966 тысяч рублей алиментов на содержание дочери Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Арсеньевском районе, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что подсудимый на основании решения суда обязан уплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако, являясь дееспособным родителем, он самостоятельно не трудоустроился, в центр занятости населения с целью найти работу не обращался. Общая сумма задолженности по алиментам превысила 966 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам исправительных работ с ежемесячным взысканием в доход государства 10% заработка.