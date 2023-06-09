Поскользнувшаяся в тульском парке пенсионерка отсудила 66 тысяч рублей компенсации Фото: материалы пресс-служб

В ноябре 2022 пенсионерка, находясь на территории Рогожинского парка в Туле, упала из-за образовавшейся на дорожке наледи, в результате получив перелом плечевой кости со смещением обломков.

Учитывая, что со стороны руководства парка меры, направленные на компенсацию понесенных затрат на лечение и возмещение морального вреда в добровольном порядке, не предпринимались, прокурор Центрального района Тулы в интересах заявительницы обратился в суд.

В результате с государственного учреждения Тульской области «Тульские парки» в пользу местной жительницы взыскано 76 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.