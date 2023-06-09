10 июня в Туле на улице Дмитрия Ульянова временно ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Дмитрия Ульянова временно запретят остановку и стоянку всех видов транспорта. Об сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением работ по опиловке деревьев ограничение будет действовать 10 июня с 9:00 до 14:00 на участке от Красноармейского проспекта до улице Первомайская.

Также движение троллейбусов маршрута №5 будет осуществляться по измененной схеме:

- ул. Путейская- Красноармейский пр.- ул. Дм. Ульянова – ул. Болдина – ул. 9 Мая – пр. Ленина;

- пр. Ленина- ул. 9 Мая ул. Болдина – площадь 50-й Армии;

- ул. Путейская- Красноармейский пр.- ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. Луначарского.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.