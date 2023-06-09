В Дубенском районе разработали программу переселения из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры Фото: Игорь КОПЫТОВ

Прокуратура Дубенского района провела проверку исполнения законодательства, направленного на реализацию жилищных прав граждан. В результате было установлено, что администрацией Дубенского района не приняты меры по разработке и утверждению муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При этом здесь признаны подлежащими сносу 8 многоквартирных домов, в которых проживают 45 человек.

Прокурор района внес главе администрации представление, направил в суд административное исковое заявление. Суд обязал администрацию муниципального образования разработать муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время она уже утверждена.