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НовостиОбщество9 июня 2023 9:31

В Дубенском районе разработали программу переселения из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры

До этого подобный документ не принимался
Игорь КОПЫТОВ
В Дубенском районе разработали программу переселения из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры

В Дубенском районе разработали программу переселения из аварийного жилья после вмешательства прокуратуры

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Прокуратура Дубенского района провела проверку исполнения законодательства, направленного на реализацию жилищных прав граждан. В результате было установлено, что администрацией Дубенского района не приняты меры по разработке и утверждению муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. При этом здесь признаны подлежащими сносу 8 многоквартирных домов, в которых проживают 45 человек.

Прокурор района внес главе администрации представление, направил в суд административное исковое заявление. Суд обязал администрацию муниципального образования разработать муниципальную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время она уже утверждена.