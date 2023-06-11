Новый проект «Зеленый лекторий» стартует в День России в тульском экзотариуме Фото: материалы пресс-служб

«Зеленый лекторий» - это возможность для туляков и гостей города, посетителей Центрального парка не просто прогуляться по его аллеям и покататься на аттракционах, но и абсолютно бесплатно стать слушателями интереснейших научно-популярных лекций и участниками экоигр, подготовленных специалистами экзотариума.

Так, в 14:00 начнется интерактивная программа «Улицы в лицах», а с 15:00 до 16:30 пройдет «Эко-игротека».

Далее лекторий будет проводиться еженедельно. Так, 17 июня будет посвящено муравьям, а 23 июня разговор будет о правилах поведения на природе, гарантирующих безопасность как для человека, так и для окружающего мира.

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