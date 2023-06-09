На трассе М-4 «Дон» в Тульской области открыли движение по трём мостам

На трассе М-4 «Дон» в Тульской области открыли движение по 3 мостам Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На трассе М-4 «Дон» в Тульской области открыли движение по 3-м мостам. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Так, на двух мостах через суходол в Воловском районе - на 276-м и 278-м км трассы М-4 «Дон», а также на мосту через балку на 281-м км завершили первый этап ремонтных работ. На время ремонта конструктивных слоев мостового полотна, установки нового барьерного и перильного ограждения, автомобили двигались по 2 полосам параллельного сооружения.

До конца 2023 года мостовикам ещё предстоит выполнить ремонт пролётных строений и опор, устройство системы водоотвода. Но они будут идти без ограничения движения по этим мостовым сооружениям