12 июня, В День России, в тульском экзотариуме стартует новый проект «Зеленый лекторий» Фото: материалы пресс-служб

«Зеленый лекторий» - это возможность для туляков и гостей города, посетителей Центрального парка не просто прогуляться по его аллеям и покататься на аттракционах, но и абсолютно бесплатно стать слушателями интереснейших научно-популярных лекций и участниками экоигр, подготовленных специалистами экзотариума.

Так, в 14:00 начнется интерактивная программа «Улицы в лицах», а с 15:00 до 16:30 пройдет «Эко-игротека».

Далее лекторий будет проводиться еженедельно.

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