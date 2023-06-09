Туляк покупал сильнодействующие препараты в аптеке по поддельному рецепту с целью дальнейшего сбыта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков по Тульской области пресекли преступную деятельность о подделке и распространению рецептурных бланков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Установлено, что в мае 2023 года 43-летний мужчина приобрел в одной из аптек Узловского района сильнодействующий препарат с целью дальнейшего сбыта. Однако рецепт для лекарства оказался поддельным.

Задержанный пояснил, рецептурный бланк ему дала медсестра одной из районных поликлиник. По предварительной информации, она самостоятельно заполняла их в целях дальнейшей передачи третьим лицам.

В данный момент в отношении мужчины возбуждено несколько уголовных дел, по ч.1 ст. 234 и ч.3 ст. 327 УК РФ. Также в отношении 48-летней медсестры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 327 УК РФ. Им грозит до 3-х лет лишения свободы.