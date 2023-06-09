Суд взыскал в пользу тулячки почти трехкратную стоимость проданного бракованного смартфона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 мая прошлого года тулячка купила в супермаркете электроники ООО «ДНС Ритейл» смартфон Samsung Galaxy S22 ULTRA 12/256 GB за 139 999 рублей. На следующий день после покупки на дисплее мобильного появилась полоса, а телефон перестал идентифицировать сотовую сеть. Женщина принесла смартфон в отдел сервисного обслуживания, но в гарантийном ремонте ей отказали, заявив, что данный дефект является нарушением правил эксплуатации.

Пришлось обращаться в суд, который назначил судебную инженерно-техническую экспертизу. В результате была обнаружена в телефоне производственная неисправность экрана.

Как итог суд взыскал с ООО «ДНС Ритейл» стоимость покупки, расходы, связанные с производством экспертизы, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы за оплату юридических услуг. Всего — почти 355 тысяч руб.