Жителя Тулы приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы за попытку убить охранника магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на умышленное причинение смерти другому человеку).

Установлено, что 2 марта 2023 года пьяный 53-летний подсудимый находился в одном из продуктовых магазинов, расположенного на улице Арсенальной. Там на почве личной неприязни у него произошел конфликт с 65-летним охранником, в ходе которого злоумышленник нанес один удар ножом в область груди. Довести убийство до конца мужчине не удалось, так как потерпевший смог оказать сопротивление.

Суд приговорил подсудимого к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.