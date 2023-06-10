Более 16 тысяч тульских семей направили материнский капитал на обучение детей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области за все время действия программы больше 16 тысяч семей направили средства материнского капитала на обучение детей. Региональным отделением Соцфонда России по этой статье перечислено свыше 773,2 млн рублей.

На оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата. А вот оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения минимум трехлетнего возраста. К тому же на момент начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Материнским капиталом можно оплатить, например, общежитие на период учебы.