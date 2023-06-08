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НовостиОбщество8 июня 2023 13:53

Сотрудники Минприроды изъяли у фермера из Киреевского района детеныша косули

Животное передали в зооуголок «Тульских парков» для реабилитации и дальнейшего содержания
Михаил КОРЕНЮГИН
Сотрудники Минприроды изъяли у фермера из Киреевского района детеныша косули

Сотрудники Минприроды изъяли у фермера из Киреевского района детеныша косули

Фото: материалы пресс-служб

В Киреевском районе у фурмера изъяли детеныша косули. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Так, 7 июня 2023 года в охотничьего хозяйства регионального министерства природных ресурсов и экологии поступила информация о нахождении детеныша косули в одном из фермерских хозяйств.

Сотрудники департамента приехали на место, забрали животное и передали его в зооуголок «Тульских парков» для реабилитации и дальнейшего содержания.

Минприроды напоминает тулякам, что случае обнаружения диких животных необходимо сообщить в Единую дежурную диспетчерскую службу. В ином случае лица, совершившие незаконные действия с диким животным, подлежат привлечению к административной и уголовной ответственности.