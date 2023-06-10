Тульские выпускники могут подать апелляцию на результаты ЕГЭ и ОГЭ на портален госуслуг Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На портале «Госуслуги71» в Тульской области появилась возможность подать заявление на проведение апелляции о несогласии с результатами ЕГЭ или ОГЭ.

Подать заявление можно не позднее двух рабочих дней с момента ознакомления с результатами экзамена.

Для этого на сайте необходимо будет выбрать форму экзамена: ЕГЭ, ОГЭ или ГВЭ (русский язык/математика), указать данные о предмете, образовательной организации и пункте проведения экзамена (из уведомления участника ГИА), дождаться звонка от специалиста с датой и временем проведения апелляции.

Услуга доступна участникам ГИА, достигшим 14 лет, при наличии у них подтвержденной учетной записи ЕСИА.