«Ростелеком» охватил оптикой еще шесть тысяч домохозяйств в частном секторе Тульской области

С начала года специалисты провайдера проложили 179 километров волоконно-оптических линий связи, охватив технологией GPON («оптика в дом») 27 населенных пунктов в шести районах области, а также в частном секторе Тулы. В результате жители более шести тысяч домохозяйств получили возможность подключить различные цифровые сервисы и услуги «Ростелекома».

Елена Пронькина, заместитель директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Оптические сети доступа гарантируют стабильно высокую скорость интернета — до 1 Гбит/с. Это позволяет не просто подключать “Видеонаблюдение”, видеосервис Wink, “Умный дом” и другие наши услуги, но и без потери качества задействовать одновременно все домашние устройства и гаджеты, выходящие в интернет. За последние полтора года такую возможность получили жители около 30 тысяч сельских домохозяйств. Всего услугами высокоскоростного интернета от “Ростелекома” в регионе пользуются почти 200 тысяч семей, свыше 90 % из которых подключены по оптике».

Мария Соколова, пенсионерка, жительница поселка Чернь:

«У нас настоящий праздник — к нам провели интернет! Мы с мужем ждали этого давно, в основном из-за детей, которые приезжают к нам на отдых. Им очень нужно по работе, а внукам — для учебы. Да и с телевизором всё улучшилось: раньше по антенне ловили всего несколько каналов. А теперь красота: море программ и фильмов разных, всё хорошо показывает, выбирай что хочешь, и останавливать можно, и перематывать! Даже дети Wink себе домой захотели. А еще они нам поставили видеокамеры, чтобы быть за нас спокойнее. Мы и не против. Это же хорошо, когда всё под контролем — и дом, и двор».

Облачный сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет дистанционно контролировать события в доме, квартире, на придомовой территории из любой точки мира, где есть интернет. В пакет решения входит цифровая HD-видеокамера с инфракрасной подсветкой, встроенными микрофоном и датчиком движения. Услуга позволяет осуществлять съемку в темноте, записывать звук (при наличии микрофона), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос, пересечение периметра территории. Сервис располагает интуитивно понятным веб-интерфейсом и бесплатным мобильным приложением. В личный кабинет можно добавить несколько камер, которые могут быть установлены в разных помещениях и даже в разных городах.

Более подробную информацию о сервисах «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.