Туляков научат работать в гончарной мастерской Фото: Игорь КОПЫТОВ

Участники интерактивного занятия познакомятся с историей гончарного промысла, зародившегося в каменном веке, изучат его основные процессы и поработают в «мастерской» ремесленника XVIII века.

Посетители узнают древнейший способ ручной лепки – метод ленточного налепа - и попробуют самостоятельно изготовить предмет домашней утвари.

Экскурсовод расскажет об истории знаменитой филимоновской росписи, а гости опробуют технику на глиняной игрушке - украсят старинным орнаментом и заберут с собой на память о посещении музея.

Мероприятие пройдет сегодня, 10 июня. Начало в 15:00.

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