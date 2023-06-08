Двух жителей Тульской области оштрафовали за запуск квадрокоптеров Фото: Алексей ФОКИН (фото)

13 мая 2023 года 39-летний мужчина запустил квадрокоптер на территории музея-заповедника «Куликово поле», однако разрешения на съемку у него не было. На место происшествия прибыли росгвардейцы, которые задержали нарушителя и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Мужчина на заседание не явился, а суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил штраф в размере 25 тысяч рублей. Постановление в силу не вступило.

Также 19 мая 2023 года жительница Плавского района, не имея договора с органами государственной власти Тульской области и подведомственными им организациями, запустила на своем дачном участке квадракоптер. Она нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности в регионе в период применения вооруженной силы против территориальной целостности страны.

Свою вину женщина признала полностью и уточнила, что запустила дрон для проверки его работоспособности. В результате суд признал её виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в 3 тысячи рублей.