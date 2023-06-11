На День России в Туле выявят победителя баскетбольного Кубка администрации города Фото: материалы пресс-служб

12 июня в 11:00 в Центре уличного баскетбола пройдут соревнования по баскетболу 3 на 3 на Кубок администрации города «Тульская лига – 2023».

Участие в нем примут команды девушек и юношей в двух возрастных категориях: 2010 года рождения и моложе, 2011 года рождения и моложе.

В прошлом году у девушек сильнейшими стали две команды «Кобра-ИВС», а у юношей - «Тигры-1» и «Плавск-1».

Кстати, на недавних соревнованиях в Ярославле, где принимали участие коллективы из Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Вологды, Ярославля и Тулы, именно наши ребята не оставивили ни единого шанса своим оппонентам, став победителями.