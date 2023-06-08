Жителя Тепло-Огаревского района приговорили к 1 году и 2 месяцам лишения свободы за грабеж и уклонение от административного надзора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Тепло-Огаревском районе, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение установленных судом ограничений).

Установлено, что 43-летний подсудимый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство, нарушение неприкосновенности жилища, имеющий неснятую и непогашенную судимость, с 26 июня 2022 года по 14 февраля 2023 года находился под административным надзором и неоднократно не соблюдал ограничения.

Также 24 января 2023 года он находился в торговом зале одного из сетевого магазина города, где открыто похитил алкогольную продукцию.

Суд приговорил мужчину к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.