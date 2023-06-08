В двух муниципалитетах Тульской области на сентябрьских выборах можно будет проголосовать дистанционно Фото: Игорь КОПЫТОВ

В сентябре выборы пройдут в 74 муниципальных образованиях Тульской области. Избирательная комиссия региона выступила с инициативой в адрес ЦИК России провести дистанционное электронное голосования в двух муниципалитетах – городе Щекино и поселке Первомайском Щекинского района.

В Щекине выберут депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района четвертого созыва, в Первомайском – выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района четвертого созыва. Общее число избирателей, зарегистрированных в данных муниципальных образованиях, превышает 50 тысяч.

Единый день голосования в 2023 году назначен на 10 сентября.