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НовостиОбщество8 июня 2023 11:45

В двух муниципалитетах Тульской области на сентябрьских выборах можно будет проголосовать дистанционно

В числе субъектов, которым ЦИК РФ согласовал применение на сентябрьских выборах ДЭГ, Тульская область
Игорь КОПЫТОВ
В двух муниципалитетах Тульской области на сентябрьских выборах можно будет проголосовать дистанционно

В двух муниципалитетах Тульской области на сентябрьских выборах можно будет проголосовать дистанционно

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В сентябре выборы пройдут в 74 муниципальных образованиях Тульской области. Избирательная комиссия региона выступила с инициативой в адрес ЦИК России провести дистанционное электронное голосования в двух муниципалитетах – городе Щекино и поселке Первомайском Щекинского района.

В Щекине выберут депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района четвертого созыва, в Первомайском – выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Первомайский Щекинского района четвертого созыва. Общее число избирателей, зарегистрированных в данных муниципальных образованиях, превышает 50 тысяч.

Единый день голосования в 2023 году назначен на 10 сентября.