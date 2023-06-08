Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2023 12:55

В Алексине на улице Вересаева автомобиль Haval сбил 5-летнего велосипедиста

Мальчика госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В Алексине на улице Вересаева автомобиль Haval сбил 5-летнего велосипедиста

В Алексине на улице Вересаева автомобиль Haval сбил 5-летнего велосипедиста

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Алексине на улице Вересаева вечером 7 июня произошло ДТП. Там примерно в 20:10 автомобиль Haval несовершеннолетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 35-летний мужчина, управляя автомобилем Haval F7X, при движении по внутридворовой территории, совершил наезд на 5-летнего мальчика на велосипеде, который двигался по тротуару слева направо по ходу движения транспортного средства, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с различными травмами.