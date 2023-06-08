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НовостиОбщество8 июня 2023 12:10

В Арсеньевском районе Тульской области ищут «черных» лесорубов

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере
Игорь КОПЫТОВ
В Арсеньевском районе Тульской области ищут «черных» лесорубов

В Арсеньевском районе Тульской области ищут «черных» лесорубов

Фото: материалы пресс-служб

На территории Арсеньевского района в выделе 16-го квартала 72-го Сорокалетовского участкового лесничества «Сорокалетовская дача», относящегося к ГУ ТО «Белевское лесничество», были незаконно вырублены несколько берез. Ущерб, нанесенный лесному фонду Российской Федерации, специалисты оценили на сумму свыше 69 тысяч рублей.

По материалам проверки прокуратуры следствие возбудило уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре.