В Тульской области москвич попытался расплатиться за ювелирные украшения фальшивыми деньгами Фото: материалы пресс-служб

Ранее судимый за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, 46-летний житель Москвы приобрел поддельный паспорт гражданина Российской Федерации, который использовал для облегчения совершения другого запланированного преступления. Так, злоумышленник заказал через Интернет ювелирные украшения на 167 тысяч рублей с доставкой в Ясногорск курьером.

В специально арендованной квартире он встретил доставщика. С целью придания видимости правомерности своих действий мужчина предъявил курьеру поддельный паспорт и передал тому 22 фальшивки достоинством 5 тысяч рублей. Затем под предлогом демонстрации ювелирных украшений родственнику, проживающему в данном доме, скрылся с места совершения преступления. Однако был вскоре задержан.

Теперь мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 186 УК РФ (сбыт подделок) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (за поддельный паспорт). Уголовное дело направлено в Ясногорский районный суд.