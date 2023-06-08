В Туле собираются реконструировать не только кинотеатр «Центральной», но и территорию вокруг. Фото: Евгений КНЯЗЬКОВ.

Ситуация с заброшенным много лет кинотеатром в самом центре города не раз поднималась туляками в различных тематических группах социальных сетей. На днях же появились фотографии с баннером, где указана информация о том, что его все же будут восстанавливать. А пока идут проектно-изыскательные работы.

При этом, согласно указанной там информации, работы эти уже затрагивают не только само здание кинотеатра, но и территорию возле него — двор, где размещалось кафе «Октава», и даже театральный сквер. При этом, сквер планируют реконструировать уже в этом году.

В целом сроками окончания всех работ указан декабрь 2024 года.