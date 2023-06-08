В Туле на Набережной вновь заметили косулю Фото: соцсети

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как животное пытается взобраться на крутой берег, но поскальзывается на бетонных конструкциях под мостом через русло Упы, и падает в реку. Далее косуля пытается выплыть, но сделать это непросто после благоустройства места отдыха.

В паблике развернулись жаркие обсуждения среди пользователей Сети. Кто-то припомнил, что о судьбе предыдущей косули, оказавшей в воде, ничего не известно. Возможно, она утонула. Касаемо данного случая, один из пользователей сообщил, что животное добралось до ограничительной решетки и все-таки выбралось на сушу.