В Тульской области открывается сезон навигации Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В мероприятии примут участие сотрудники МЧС, представители областной организации ВОСВОД, федерации гребли на байдарках и каноэ, общественных организаций «Федерация водно-моторного спорта Тульской области», «Подводный клуб «Нептун» и многие другие.

Всех собравшихся ждет парад маломерных судов и байдарок, концертная и развлекательная программа, полевая кухня, конкурсы с подарками, в том числе и на противопожарную тематику, а также игры для детей на различных площадках, мастер-классы по спасению утопающих, оказанию первой помощи и безопасности на воде.

Начало в 11:00.

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