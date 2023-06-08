Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 9:22

В Тульской области открывается сезон навигации

Праздник, посвященный этому, пройдет 10 июня на водохранилище реки Воронка
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области открывается сезон навигации

В Тульской области открывается сезон навигации

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В мероприятии примут участие сотрудники МЧС, представители областной организации ВОСВОД, федерации гребли на байдарках и каноэ, общественных организаций «Федерация водно-моторного спорта Тульской области», «Подводный клуб «Нептун» и многие другие.

Всех собравшихся ждет парад маломерных судов и байдарок, концертная и развлекательная программа, полевая кухня, конкурсы с подарками, в том числе и на противопожарную тематику, а также игры для детей на различных площадках, мастер-классы по спасению утопающих, оказанию первой помощи и безопасности на воде.

Начало в 11:00.

0+