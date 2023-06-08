В Туле открылась персональная юбилейная выставка Ивана Щербино Фото: материалы пресс-служб

Новая экспозиция особенная – она посвящена 85-летию почетного гражданина города- героя Тулы, Героя Социалистического труда СССР, заслуженного художника РФ.

Иван Васильевич известен своими работами по художественному оформлению оружия. Но мало кто знает, что у него много и живописных работ. И на выставке представится возможность увидеть пейзажи Тульского края, памятные места города и области. Он много путешествовал по нашей стране, создавая богатейший материал – этюды.

На выставке представлены более 150 картин Ивана Щербино. Его работы – это не только эстетическое удовольствие, но и настоящий образец трудолюбия, преданности делу и любви к родному краю.

В Туле открылась персональная юбилейная выставка Ивана Щербино Фото: материалы пресс-служб

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