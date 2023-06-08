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НовостиЗвезды8 июня 2023 10:11

Певица Юта дала благотворительные концерты в Новомосковске и Туле

Со сцены прозвучали известные песни и абсолютные музыкальные новинки
Игорь КОПЫТОВ
Певица Юта дала благотворительные концерты в Новомосковске и Туле

Певица Юта дала благотворительные концерты в Новомосковске и Туле

Фото: материалы пресс-служб

Юта дала концерты перед полными залами Новомосковска и Тулы в рамках своего масштабного благотворительного тура «За жизнь». Концерты посетили военнослужащие, в том числе, и участники СВО, а также их семьи, волонтеры, курсанты, кадеты, юнармейцы, представители ветеранских организаций, медики и многие другие.

В концертных залах Новомосковска и Тулы до и после мероприятия для всех гостей работала выставка патриотического фотопроекта «Жены героев». После выступления Юты женщины сфотографировались на память с ней и показали ей свою версию клипа «Я буду ждать тебя».

Днем позже, 7 июня, Юта дала концерт в военном клиническом госпитале Тулы специально для бойцов СВО, находящихся сейчас на лечении.