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НовостиПроисшествия8 июня 2023 8:16

В ДТП в Богородицком районе Тульской области пострадали 15-летняя девочка и 24-летний мужчина

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Богородицком районе Тульской области пострадали 15-летняя девочка и 24-летний мужчина

В ДТП в Богородицком районе Тульской области пострадали 15-летняя девочка и 24-летний мужчина

Фото: соцсети

В Богородицком районе на участке автодороги «Богородицк-Юлинка-Узловая» днем 7 июня произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Спустя 7 минут на место происшествия прибыли две бригады Богородицской подстанции.

В результате ДТП пострадали 15-летняя девочка и 24-летний мужчина. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.