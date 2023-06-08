В ДТП в Богородицком районе Тульской области пострадали 15-летняя девочка и 24-летний мужчина Фото: соцсети

В Богородицком районе на участке автодороги «Богородицк-Юлинка-Узловая» днем 7 июня произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Центра медицины катастроф.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Спустя 7 минут на место происшествия прибыли две бригады Богородицской подстанции.

В результате ДТП пострадали 15-летняя девочка и 24-летний мужчина. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.