Администрация Тулы призвала горожан не купаться в фонтанах Фото: материалы пресс-служб

В городе оружейников с начала мая работают шесть фонтанов - у монумента «Тулякам – Героям Советского Союза», в сквере им. Л. Толстого, в сквере у Драмтеатра, на Крестовоздвиженской площади, в Октябрьском сквере, у мемориала «Защитникам неба Отечества».

Поскольку вода в фонтанах может периодически зацветать, а в насосное оборудование может попадать мусор, фонтанные чаши и оборудование необходимо регулярно промывать. Делается это регулярно на протяжении всего сезона — дважды в месяц. При необходимости – чаще.

Но не только погодные условия представляют опасность для фонтанов, но и сами горожане. Администрация города Тулы призывает жителей не купаться в фонтанах – из-за этого сооружения могут выйти из строя.