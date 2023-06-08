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НовостиПроисшествия8 июня 2023 7:32

В ночном пожаре в дачном доме в Новомосковске погиб мужчин

На происшествие приехали 8 человек и 2 единицы техники
Михаил КОРЕНЮГИН
В ночном пожаре в дачном доме в Новомосковске погиб мужчин

В ночном пожаре в дачном доме в Новомосковске погиб мужчин

Фото: материалы пресс-служб

8 июня в 00:11 в доме под дачу в Новомосковске Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 8 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 10 минут, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается.

В результате происшествия в даче сгорела кровля на площади 8 квадратных метров, оплавились 2 пластиковых окна, беседка сгорела полностью.