В ночном пожаре в дачном доме в Новомосковске погиб мужчин Фото: материалы пресс-служб

8 июня в 00:11 в доме под дачу в Новомосковске Тульской области произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 8 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 10 минут, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело мужчины. Его личность устанавливается.

В результате происшествия в даче сгорела кровля на площади 8 квадратных метров, оплавились 2 пластиковых окна, беседка сгорела полностью.