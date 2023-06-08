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НовостиПроисшествия8 июня 2023 7:13

В Заокском районе двое мужчин украли кошелек у пенсионерки

Возбуждено уголовное дело
Михаил КОРЕНЮГИН
В Заокском районе двое мужчин украли кошелек у пенсионерки

В Заокском районе двое мужчин украли кошелек у пенсионерки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделение полиции в Заокском районе с заявлением обратился 85-летняя женщина. Находясь в торговом зале одного из местных магазинов, она оставила без внимания свой кошелек, а позже не смогла его найти.

Благодаря камер видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступников. Ими оказали двое мужчин 1988 и 1994 годов рождения, которые после задержания признались в содеянном.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное обнаружено и изъято.