Молочный завод в Тульской области производил творог из сомнительного сырья Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На Богородицком молочном заводе творог делали из нелогичного объема и вида сырья.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям при анализе электронных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» обнаружило производственный сертификат на партию творога весом 5 тонн. В качестве сырья для него указаны молоко сухое обезжиренное весом 238 кг и масло традиционное сладко-сливочное весом 548 кг. Объем готовой продукции таким образом превысил объем сырья в 6 раз.

Такие действия завода нарушают сразу несколько требований, в том числе к безопасности продукции. Предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.