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НовостиОбщество7 июня 2023 14:40

Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в апреле стали Адель, Гор и Леон

Всего в регионе за прошедший месяц зарегистрировано 782 младенца
Михаил КОРЕНЮГИН
Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в апреле стали Адель, Гор и Леон

Самыми редкими именами новорожденных в Тульской области в апреле стали Адель, Гор и Леон

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В мае 2023 года в Тульской области родились 369 девочек и 412 мальчиков. Об этом сообщает региональный ЗАГС.

Так, самыми популярными именами месяца стали Ева, Варвара, Милана, Мария, Виктория, Максим, Александр, Артем, Матвей, Марк.. А вот самыми редкими - Николь, Милена, Камилла, Лия, Адель, Платон, Глеб, Гор, Леон, Савва.

Напомним, в апреле 2023 года в Тульской области родились 336 девочек и 372 мальчика. Самыми редкими именами стали Бэлла, Велена, Златослава, Феврония, Адам, Елисей и Ян.