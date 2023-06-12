15 июня в Туле выпустят на линию новые трамваи «Львенок» с USB-зарядками и климат-контролем Фото: соцсети

Сотрудники МКП «Тулагорэлектротранс» проведут последнюю проверку исправности вагонов и подготовят их к запуску на маршруты. Движение новых комфортабельных трамваев в Туле запустят 15 июня.

Новые трамваи для Тулы делали на Тверском механическом заводе электротранспорта и на Невском заводе электрического транспорта им. Пироцкого. Всего на линии в городе выпустят 17 вагонов на 155 пассажиров каждый, оборудованных USB-разъемами для зарядки телефонов, системой климат-контроля и медиа-системой с отображением маршрута.

«Львят» закупили за 459 миллионов рублей за счет субсидии. Благодаря им трамвайный парк обновиться на две трети.