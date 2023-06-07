Гражданские винтовки от КБП помогают добровольцам решать задачи в зоне СВО

Бойцы отзываются о них как о мощном современном оружии, доказавшем свою эффективность при выполнении боевых задач.

МЦ 566 и МЦ 567 – это современное гражданское оружие, обладающее высокими показателями по точности.

«Специальная военная операция показала, что современный вооруженный конфликт не похож на все предыдущие. Стремительно развиваются новые средства и методы ведения боевых действий. Кто сможет первым адаптироваться под изменяющиеся методы и средства ведения боевых действий противником и выработает меры эффективного противодействия, тот и получает преимущество на поле боя», - отметил директор филиала АО «КБП» - «ЦКИБ СОО» Виталий Булгаков.

Гражданские винтовки от КБП помогают добровольцам решать задачи в зоне СВО

Первая самозарядная снайперская винтовка под патрон 7,62х51 является полностью оригинальной разработкой, конструкция которой включила в себя самые современные инженерные решения, позволившие для оружия такого типа добиться показателей кучности в 0,5 угловой минуты. По показателю кучности винтовка является одной из лучших в России, а в мире не уступает самым современным западным аналогам.

Более мощная вторая самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка при использовании специального снайперского патрона разработки и производства «ЦКИБ СОО», обеспечивающего высокую точность, позволяет решать ещё более широкий спектр задач: от поражения живой силы противника, защищенного средствами индивидуальной бронезащиты, до легкобронированных целей.

Большая дальность эффективной стрельбы винтовки дает возможность стрелку оставаться вне досягаемости прицельного огня стрелкового оружия обычных калибров. Современные интеллектуальные прицельные комплексы в сочетании автоматикой и комфортной отдачей позволяют вести огонь из второй винтовки с высокой скорострельностью и уверенно поражать цели в любое время суток в различных погодных условиях.