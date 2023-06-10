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НовостиОбщество10 июня 2023 12:30

У любителей конной езды появилась возможность прокатиться по Монастырщинским бродам в Тульской области

Музей «Куликово поле» устраивает конно-полевой выезд с экскурсией «Монастырщинские броды»
Игорь КОПЫТОВ
У любителей конной езды появилась возможность прокатиться по Монастырщинским бродам в Тульской области

У любителей конной езды появилась возможность прокатиться по Монастырщинским бродам в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Опытные всадники, желающие познакомиться с природными красотами Куликова поля и историей памятного места, отправятся 11 июня в 10:00 в путешествие с Конного двора в Кимовском районе. Участники экскурсии проедут краем села Монастырщино, любуясь цветущими садами, и, преодолев овраг «Большой верх», окажутся у реки Непрядвы. С ее высоких берегов перед взорами туристов отроется прекрасный вид на бескрайние просторы ковыльной степи и заливные луга.

Участники выезда смогут ощутить красоту не только здешнего растительного, но и животного мира: увидеть диких уток, если улыбнется удача, повстречаться с серой цаплей, занесенной в Красную книгу, а в песчаном карьере – с колонией золотистой щурки.

Далее маршрут пройдет по территории комплекса героям Куликовской битвы, где туристы полюбуются храмом Рождества Пресвятой Богородицы.

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