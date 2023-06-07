8 июня на участке автомобильной дороги "Тула-Алешня" временно ограничат движения транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Большой Туле временно ограничат движения всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту дорожному хозяйству администрации города. Так, в связи с проведением технических работ в районе строительной площадки 8 июня в период с 10:00 по 11:00 ограничение будет действовать на участке автомобильной дороги №70К-246 "Тула-Алешня" вблизи пересечения с автомобильной дорогой М2 "Крым". Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок.