Следственный комитет проводит проверку по факту гибели трех людей при пожарах в Заокском районе и Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ночью 7 июня в Тульской области произошло сразу два пожара со смертельными исходами. В связи с этим Следственный комитет проводит проверки, в ходе которой будут установлены подробные обстоятельства произошедшего. Также будут приняты процессуальные решения.

Напомни, 7 июня в 00:52 в дачном доме в тульском поселке Октябрьский произошел пожар, в результате которого погиб проживающий в нем 60-летний мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи для обогрева дома.

В ту же ночь в Заокском районе при пожаре, произошедшем в частном доме под дачу, погибли 82-летняя женщина и 85-летний мужчина. Предположительной причиной возгорания послужил аварийный режим работы электрооборудования, что привело к короткому замыканию.