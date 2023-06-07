В ДТП на улице Лейтейзена в Туле пострадал водитель автомобилем Toyota Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Лейтейзена днем 7 июня произошло ДТП. Там примерно в 13:00 столкнулись BMW и Toyota. Об этом сообщает тульская Госавтоинпекция.

Так, 52-летняя женщина, управляя автомобилем BMW, во время выезда с прилегающей территории не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.