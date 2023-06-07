Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2023 12:54

В ДТП на улице Лейтейзена в Туле пострадал водитель автомобилем Toyota

Женщина-водитель автомобиля BMW не предоставила преимущества в движении
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП на улице Лейтейзена в Туле пострадал водитель автомобилем Toyota

В ДТП на улице Лейтейзена в Туле пострадал водитель автомобилем Toyota

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Лейтейзена днем 7 июня произошло ДТП. Там примерно в 13:00 столкнулись BMW и Toyota. Об этом сообщает тульская Госавтоинпекция.

Так, 52-летняя женщина, управляя автомобилем BMW, во время выезда с прилегающей территории не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем Toyota Corolla, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Toyota. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.