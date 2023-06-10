Музей «Ясная Поляна» и его филиалы в Тульской области на праздниках будут работать по измененному графику Фото: материалы пресс-служб

Так, 10, 11 и 12 июня 2023 года экскурсии по маршруту «Заповедник – Дом Толстого – Флигель Кузминских» будут проводиться с 10:30 до 15:40. С 15:40 до 16:30 экскурсии будут идти по маршруту «Заповедник – Дом Толстого» без посещения Флигеля Кузминских. При этом самостоятельное посещение мемориальных зданий невозможно.

Вход на территорию усадьбы-заповедника в эти дни возможен с 9:00 до 17:00, находиться на территории можно до 18:00. Для прогулки необходимо купить входной билет в терминале у входа в музей.

Также изменится график работы и филиалов. Выставочный зал на железнодорожной станции Козлова Засека 10, 11 и 12 июня будет работать с 10:00 до 18:00.

Культурно-выставочный комплекс «Л. Н. Т.» будет открыт 10 и 12 июня с 11:00 до 19:00, 11 июня – с 10:00 до 18:00.

Историко-культурный комплекс на железнодорожной станции Щекино (Ясенки) - 10, 11 и 12 июня с 10:00 до 18:00.

Крапивенский краеведческий музей и Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне - 10, 11, 12 и 13 июня с 9:00 до 17:00.

Усадьба Малое Пирогово открыта для посещения 10, 11 и 12 июня с 10:00 до 16:30. Усадьба Никольское-Вяземское - 10, 11 и 12 июня с 9:00 до 16:00.

13 июня 2023 года территория заповедника, музейные здания и филиалы будут закрыты для посещения, экскурсии проводиться не будут.