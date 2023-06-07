Старообрядцам отказались безвозмездно передавать церковь, в которой располагается «Тулагорсвет» Фото: соцсети

Тульская община Русской Древлеправославной Церкви уже не впервые претендует на здание старообрядческой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы и часовню-крещальню, расположенные на улице Демидовской. Ее закрыли в 1938 году. И в данное время там на протяжении многих десятилетий располагается муниципальное казенное предприятие «Тулагорсвет».

Простое обращение в комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы некоторое время назад действия не возымело. Ведомство отказало в передаче объекта, так как он находится в оперативном управленим МКП «Тулагорсвет» и активно используется по назначению.

Тогда противостояние рассмотрел Советский районный суд города Тулы, так же не удовлетворив иск Русской Древлеправославной Церкви. Старообрядцы просили признать решение КИЗО незаконным и обязать комитет передать им здание.

И если в части требования о безвозмездной передаче общине церкви отказано, то суд все же обязал комитет рассмотреть заявление религиозной организации повторно. То есть, возможно, с материальной компенсацией передачи.