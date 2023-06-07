В Туле кинологи со всей России проходят аттестацию Фото: материалы пресс-служб

На базе Тульского спасательного центра проходят ежегодные сертификационные испытания кинологов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В испытании принимают участие 66 спасателей из разных областей России. Цель мероприятия — проверка готовности и аттестация кинологических расчётов на право ведения поисково-спасательных работ.

На первом этапе собаки помимо знания базовых команд должны преодолеть специально подготовленные тренировочные снаряды и не реагировать в течении пяти минут ни на какие внешние раздражители.

На следующих этапах спасатели с хвостатыми должны за 20 минут найти трех условных пострадавших в лесу и двух — в техногенном завале. Обнаружив их, собака должна обозначить это сигнальным поведением-лаем, при этом не допуская больше одного ложного обозначения.

Судьи оценивают отдельно работу кинолога и их помощника, после чего дают общую оценку. Прохождение аттестации дает право на ведение поисково-спасательных работ в 2024-2025 годах.