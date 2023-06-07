В алексинском парке появится новый арт объект Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Алексине прошел творческий конкурс «Загляни в сказку в парке Жалка», в котором приняли участие более 50 учеников детской школы искусств. Тематикой работ стали сюжеты из сказок «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Марья Моревна» и «Заюшкина избушка».

Так, победительницей конкурса стала 13-летняя Кокорникова Ульяна. На основе её макета по сказке «Марья Моревна» будет изготовлен новый арт-объект для городского парка «Жалка» с именной табличкой победителя