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НовостиОбщество7 июня 2023 11:15

В алексинском парке появится новый арт объект

Его создадут по макету местной 13-летней девочки
Михаил КОРЕНЮГИН
В алексинском парке появится новый арт объект

В алексинском парке появится новый арт объект

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Алексине прошел творческий конкурс «Загляни в сказку в парке Жалка», в котором приняли участие более 50 учеников детской школы искусств. Тематикой работ стали сюжеты из сказок «Илья Муромец и Соловей разбойник», «Марья Моревна» и «Заюшкина избушка».

Так, победительницей конкурса стала 13-летняя Кокорникова Ульяна. На основе её макета по сказке «Марья Моревна» будет изготовлен новый арт-объект для городского парка «Жалка» с именной табличкой победителя