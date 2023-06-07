Туляка приговорили к 3,5 годам лишения свободы за нападение с ножом на незнакомого мужчину

Житель Тулы осужден на 3,5 года за нападение с ножом на незнакомого мужчину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 30 июня 202 года 26-летний подсудимый, находясь на улице К. Паустовского в Ленинском районе, после конфликта, происшедшего между ним и незнакомым ему гражданином, нанес 33-летнему потерпевшему один удары ножом в область груди и по тыльной поверхности левой кисти.

Мужчину доставили в больницу с полученными повреждениями, имеющими медицинский критерий тяжкого вреда здоровью. Скорую помощь вызвал прохожий.

Суд приговорил подсудимого к 3,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.