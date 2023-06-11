Мир сюрреализма привез в Тулу заслуженный художник РФ Николай Ротко Фото: материалы пресс-служб

Посетители могут увидеть красочные живописные работы художника. На его полотнах чаще всего отражались темы космоса, музыки, земли и времен года. Работы создавались сериями, затем объединяясь в циклы. В сюжетах картин можно найти изображение фантастических локаций, жанровые сцены, портреты и сюрреалистичные фигурные композиции.

Творчество Никлая Алексеевича формировалось в 60-е годы прошлого века, в то время, когда художники могли передать своё мировосприятие и выразить в работах связь художественных течений XX столетия более свободно в образном решении. Николай Ротко в те годы уделял особое внимание декоративно-прикладным течениям, поэтому сейчас, зрители видят отголоски тех мотивов в его зрелых произведениях.

Некоторые из полотен выставки уже знакомы тулякам. Например, картина из фондов Тульского музея изобразительных искусств «День рождения». Она также демонстрировалась на выставке «Дар музею», приуроченной к 45-летию Выставочного зала. Стоит отметить, что другие работы художника уже гостили в Туле в 2016 году, в залах музея изобразительных искусств.

Выставка продлится до 16 июля 2023 года.

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